Ab April: Gelbe Tonne in Wunsiedel

Neues bei der Mülltrennung in der EHZ-Region: Ab April kommt die gelbe Tonne in den Landkreis Wunsiedel. Ab Februar wird sie an die Haushalte ausgeliefert: im gesamten Landkreis werden 24.000 solcher Behälter verteilt. Das übernimmt die Böhme GmbH Wertstofferfassung. Was in die gelbe Tonne kommt, hat Geschäftsführer Stefan Böhme Radio Euroherz verraten:

Alle zwei Wochen werden die Tonnen dann geleert. Die Sammlung von Verpackungen aus Papier und Glas bleibt wie bisher und ändert sich durch die gelbe Tonne nicht. Weitere Infos gibt es unter meine-gelbe-tonne.de