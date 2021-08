Ab 35er-Inzidenz: In Bayern kommt ab Montag die 3G-Regel

Es ist eine Diskussion rund um die G´s: Ab Montag gilt im Freistaat Bayern die 3G-Regel. Das heißt: Ab einer Inzidenz von 35 muss man in Innenräumen eins dieser G´s haben, also geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Wir schauen auf die Corona-Zahlen in der Region. Während sich andere Regionen Deutschlands auf der Karte des Robert-Koch-Instituts bereits wieder rot färben, sieht es in der Region hier noch nicht ganz so schlecht aus: Der Landkreis Hof liegt heute laut RKI bei 15,8, die Stadt bei 21,8. Der Vogtlandkreis meldet 9,7 und der Landkreis Tirschenreuth 27,8. Der Landkreis Wunsiedel liegt heute bei 22, der Saale-Orla Kreis bei 10.

Für das Impfen müssen wir nicht mehr ins Impfzentrum oder zum Hausarzt. Das geht mittlerweile auch an Badeseen oder auf dem Supermarkt-Parkplatz. In Sachsen werden die Impfzentren deshalb auch im Laufe des nächsten Monats schließen. Das Impfzentrum in Eich im Vogtland macht am 30. September zu. Die Corona-Impfungen sollen ab Oktober hauptsächlich Arztpraxen, Betriebsärzte oder Krankenhäuser übernehmen. Das Konzept steht aber noch nicht abschließend. Auch mobile Impfteams könnten weiter zum Einsatz kommen.

Das Impfmobil des Landkreises Wunsiedel steht heute übrigens zwischen 12 und 16 Uhr an der Tafel in Arzberg. Dort können sich alle Impfwilligen ab 12 Jahren mit Biontech oder Johnson&Johnson impfen lassen. Der Impfbus im Landkreis Tirschenreuth macht am Nachmittag am Geschichtspark Bärnau Halt.