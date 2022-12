Ab 2023: Neue Impfstruktur für Corona-Impfungen in Sachsen

Nachdem es nahezu keine Corona-Maßnahmen mehr gibt, sinkt auch die Nachfrage nach Corona-Impfungen. In Sachsen werden die 13 staatlichen Impfstellen, darunter auch das Impfzentrum in Eich im Vogtland, zum Jahresende schließen. Die Impfstruktur werde ab dem kommenden Jahr in Sachsen neu aufgestellt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Überwiegend werden fortan die niedergelassen Ärzte Schutzimpfungen verabreichen. Dies sei aber schon jetzt zu 90 Prozent so, erklärt Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping. Sie hat sich bei allen Mitarbeitern der staatlichen Impfstellen bedankt. In den vergangenen beiden Jahren seien dort mehr als 3,3 Millionen Corona-Impfungen verabreicht worden. Köpping hat in diesem Zusammenhang betont, dass Schutzimpfungen auch weiterhin wichtig blieben.