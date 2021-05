Ab 1. Juli: Luisenburg-Festspiele beginnen

Grünes Licht für die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Der Stadtrat hat am Abend entschieden, die Festspiele heuer stattfinden zu lassen. Im letzten Jahr mussten wir komplett auf die Luisenburg-Festspiele verzichten. Wie Intendantin Birgit Simmler mitteilt, soll heuer das verschobene Programm komplett nachgeholt werden. Dabei erwarten uns fünf neue Eigenproduktionen. Allerdings sind nach aktuellen Corona Maßnahmen nur 250 Zuschauer erlaubt. Für die Luisenburg bedeutet das: Nur 15 Prozent der Kapazität dürfen besetzt werden. Weil schon mehr als 80.000 Kunden Tickets vor der Pandemie erworben haben, hofft Simmler aber auf weitere Lockerung der Zuschauerzahlen. Am 1. Juli geht’s los. Neben Klassikern wie Goethes Faust und Der Name der Rose wird auch das Familienstück Pinocchio aufgeführt.