Bei einem Unfall auf der A94 bei Mühldorf am Inn ist am Montag ein 79-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Die Autobahn in Richtung München war nach dem Unfall für eine Stunde voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Mittag auf dem Pannenstreifen gehalten, war auf die Fahrbahn getreten und von einem Sattelzug erfasst worden. Der Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Traunstein geflogen.