A93/Hof-Süd: Reisebus in Vollbrand, alle Insassen in Sicherheit

Auf der Autobahn brennt ein Bus – diese Meldung ruft bei uns in der Region schlimme Erinnerungen wieder wach. Diese Meldung hat die Integrierte Leitstelle aber heute Nachmittag reinbekommen. Auf der A93 bei Hof-Süd hat ein Reisebus Feuer gefangen. Glücklicherweise haben sich die Insassen jedoch alle in Sicherheit bringen können. Niemand ist verletzt. Am Bus ist ein Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer entfacht hat.