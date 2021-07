A93: Brennender LKW bei Selb-Nord

Auf der A93 bei Selb-Nord hat am frühen Nachmittag ein LKW Feuer gefangen. Der 37-jährige Fahrer aus dem Kreis Hof bemerkte, dass eine Kontrolllampe rot leuchtete. Der Mann hielt sofort an. Im Motorraum gab es eine Verpuffung. Bevor dieser in Flammen aufging, konnte sich der Fahrer noch rechtzeitig aus dem Führerhaus retten. Der Schaden am, mit Lebensmittel beladenen, 40-Tonner beträgt rund 350.000 Euro. Die Sperrung in Richtung Norden soll demnächst aufgehoben werden. In Richtung Regensburg bleibt die A93 wegen der Bergung des LKW voraussichtlich noch fünf Stunden gesperrt. Die Polizeiinspektion Marktredwitz und die Beamten der Polizeiwache Selb übernehmen die Verkehrsregelung im Stadtgebiet Selb.