A93 bei Schönwald: Auto fliegt durch Windschutzzaun

Am Abend ist es auf der A93 bei Schönwald zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrzeug, das mit zwei Personen besetzt war, war in Fahrtrichtung Weiden unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Schönwald ist der Fahrer nach einem Überholvorgang von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinauf gefahren. Daraufhin ist das Auto abgehoben und durch einen Windschutzzaun geflogen. Das Fahrzeug blieb schließlich im Unterholz stecken. Es wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Die Fahrzeugteile verteilten sich im gesamten Waldstück. Beide Insassen sind bei dem Unfall eingeklemmt und dadurch schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste sich mit Kettensägen den Weg zum Auto freischneiden. Die Fahrzeuginsassen kamen ins Krankenhaus. Die Autobahn war in Richtung Süden für rund drei Stunden vollgesperrt. Der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.