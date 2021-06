Ein bisschen Geduld müssen alle auf der A93 noch mitbringen. Die Anschlussstelle Hof-Ost zur B173 bleibt noch bis morgen Abend (DO) gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH Nordbayern mit.

Als Grund gibt diese zusätzliche Arbeiten an den Fahrbahnbanketten an. Dass die nötig sind, hat sich erst während der Bauarbeiten ergeben. Um 18 Uhr solltet ihr die Anschlussstelle Hof-Ost an der A93 wieder nutzen können.