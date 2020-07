A9: trotz Tempolimit waren viele zu schnell unterwegs

Ab heute (MO) muss der Überleitungsast der A9 von Berlin kommend auf die A72 in Richtung Hof/Plauen des Autobahndreiecks Bayerisches (…)

Bauarbeiten am Dreieck Bayerisches Vogtland: Überleitungsast voll gesperrt

300.000 Euro vorgegaukelt: Selbitzerin verliert Geld

Immer wieder sind Trickbetrüger in Oberfranken und auch hier in der Region unterwegs. In dieser Woche ist eine Selbitzerin auf sie (…)