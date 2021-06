A9: Sperrung der Anschlussstelle Naila/Selbitz

Kaputte Straßen und genervte Autofahrer – eine neverending story. Aktuell laufen auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Berg/Bad Steben und dem Autobahndreieck Bayerisches Vogtland Fahrbahnerneuerungs- und Bauwerksinstandsetzungsarbeiten. Deshalb ist seit heute Nacht die Anschlussstelle Naila/Selbitz in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt. Hier werden die Asphaltschichten, die Bankette sowie die Schutzplanken erneuert. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen und die Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten. Am Samstag gegen 18 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein.

Auch in der Stadt Hof kommt es ab heute (14.6.) zu Verkehrsbehinderungen. Die Stadtwerke Hof verlegen neue Versorgungsleitungen in der Nikolaus-Hofmann-Straße, die Straße ist teilweise komplett für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich acht Wochen. Im Kreuzungsbereich Westend- und Schillerstraße in Hof werden neue Stromleitungen verlegt, die Westendstraße ist deshalb für ca. drei bis vier Wochen halbseitig gesperrt.