A9: Sommerreifen-Unfall geht glimpflich aus

Da hätte deutlich mehr passieren können: Auf der A9 in Richtung Nürnberg hat am Nachmittag ein Autofahrer zwischen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Grund: Keine Winterreifen. Das Auto schleuderte mehrfach zwischen den Leitplanken hin und her und kollidierte trotzdem nicht mit einem anderen Fahrzeug. Der Fahrer verletzte sich auch nur leicht. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Polizei die Autobahn Richtung Süden aber zweitweise komplett sperren. Lob von den Einsatzkräften gab es für die Ersthelfer: Mehrere Menschen hatten nach dem spektakulären Unfall angehalten, dem Unfallfahrer geholfen und die Autobahn abgesichert.