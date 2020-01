A9: Schwertransport fängt Feuer

Ein brennender Lkw hat gestern um kurz vor Mitternacht die Einsatzkräfte auf der A9 bei Münchberg in Atem gehalten. Das Führerhaus eines liegengebliebenen Schwertransporters stand dabei in Flammen – der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Seinen Sattelzug, der mit einem 20 Meter langen Brückenteil beladen war, konnte er noch auf den Strandstreifen abstellen. Obwohl die Feuerwehr den Brand nach einer Stunde gelöscht hatte, blockierte der über fünf Meter breite Sattelzug noch eine Fahrspur in Richtung Nürnberg. Da auch Hydrauliköl auslief und sich über alle Fahrstreifen verteilte, musste der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen ausgeleitet werden. Die aufwendige Bergung wird heute im Laufe des Tages durchgeführt. Zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd sind deshalb auch heute noch Behinderungen zu erwarten. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt.

© NEWS5 / Fricke