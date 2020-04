A9 Richtung Berlin: Sanierung beginnt am 21. April

Aktuell sind die Autobahnen so leer wie vermutlich seit Jahren nicht – größere Baustellen werden also weniger für Ärger sorgen als sonst. Trotzdem müssen sich viele Auto- und LKW-Fahrer in der Region bald auf Umwege gefasst machen. Wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilt, bekommt die A9 zwischen Münchberg-Nord und dem Dreieck Bayerisches Vogtland in Richtung Berlin eine neue Fahrbahndecke. Los geht’s nächsten Dienstag, am 21. April. Da müsst ihr zunächst nur mit Behinderungen rechnen, denn die Fahrbahn Richtung Nürnberg wird geteilt und der Verkehr Richtung Berlin darauf an der Baustelle vorbeigeleitet. Es ist aber auch geplant, in Richtung Berlin die Anschlussstelle Hof-West bald für eine Woche dichtzumachen. Wann das passieren soll, will die Autobahndirektion rechtzeitig vorher bekanntgeben. Die Sanierungsarbeiten sollen am 16. Mai abgeschlossen sein.