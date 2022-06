A9 nahe Gefrees: Lkw brennt vollständig aus

Auf der A9 Nürnberg in Richtung Berlin müssen Autofahrer gerade mit extremen Verkehrsbehinderungen rechnen. Bei Gefrees hat ein Lkw Feuer gefangen. Der Standstreifen ist blockiert, außerdem sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Autofahrer werden gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden. Wie das Nachrichtenportal NEWS5 in einer Erstmeldung berichtet, sei der Lkw vollständig ausgebrannt. Die Ursache dafür sei bisher nicht bekannt. Der Fahrer habe den Lkw unter einer Schilderbrücke gestoppt. Es standen die Zugmaschine und Teile des Aufliegers in Flammen. Der Feuerwehr sei es jedoch gelungen, das Feuer zu löschen.