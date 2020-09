A9: Nächtliche Maßnahme legt Anschlussstelle Münchberg-Nord teilweise lahm

Entwarnung für alle Pendler: Jetzt ist noch alles wie gehabt. Später beginnt auf der A9 jedoch eine nächtliche Maßnahme mit Folgen. Von circa 18 bis 6 Uhr früh am nächsten Morgen ist die Anschlussstelle Münchberg-Nord gesperrt – und zwar in Fahrtrichtung Berlin. Dann werden Risse gekittet und Schäden auf der Fahrbahn behoben. Wer besonders früh zur Arbeit fährt, muss also noch mit einem Umweg über die benachbarten Anschlussstellen rechnen. Das Staatliche Bauamt Bayreuth bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.