A9 kurz vor München: Verkehrsreichste Straße in Bayern

Auf der Autobahn 9 zwischen der Anschlussstelle Garching Süd und dem Autobahnkreuz München Nord sind in Bayern die meisten Fahrzeuge unterwegs – und zwar 134 264 pro Tag. Dies zeigen die Ergebnisse der Straßenverkehrszählung 2021, die das bayerische Verkehrsministerium am Montag in München vorstellte. Dafür sei im vergangenen Jahr an rund 9500 Standorten in ganz Bayern gemessen worden.

An den Daten ist laut Ministerium zu erkennen, dass das in der Pandemie verringerte Verkehrsaufkommen wieder deutlich angestiegen ist, aber noch nicht den Zustand vor der Pandemie erreicht hat. Dies sei allerdings kein bayerisches sondern ein deutschlandweites Phänomen. «Es ist noch unklar, ob diese Veränderungen dauerhaft sein werden oder sich noch an den Normalzustand angleichen», sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU).

Die Straßenverkehrszählung finde alle fünf Jahre in ganz Deutschland statt. Die erhobenen Daten seien zudem eine wichtige Grundlage für die Planungen von Bund und Ländern. Da die 2020 anstehende Zählung wegen der Pandemie ausgesetzt wurde, wurde sie im vergangen Jahr nachgeholt.