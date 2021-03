A9: Kleintransporter steht in Flammen

Auf der A9 zwischen Münchberg-Süd und Gefrees hat heute Mittag ein Kleintransporter Feuer gefangen. Wie die Polizei berichtet, ist der 29-jährige Pole gerade in Richtung Süden unterwegs gewesen, als er ungewöhnliche Geräusche aus dem Motorraum gehört hat. Der Wagen hat einen kurzen Ruck gegeben – dann ist der Motorraum in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hat seinen Wagen noch auf den Standstreifen gesteuert und sich in Sicherheit gebracht. Der mit Möbeln bepackte Wagen ist komplett ausgebrannt. Für rund 1,5 Stunden ist die Autobahn vollgesperrt gewesen – die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Aktuell ist eine Spur wieder für den Verkehr freigegeben.