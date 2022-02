A9 bei Stammbach gesperrt: Windböe weht Aufbau von Lkw

Es hat zwar auch bei uns ganz schön geweht, aber die Schäden in der Euroherz-Region halten sich in Grenzen. Die Einsatzkräfte hatten es hauptsächlich mit umgestürzten Bäumen zu tun. Auf der A9 bei Stammbach hat am Abend allerdings auch ein Lkw für Probleme gesorgt. Gegen 20 Uhr hat eine starke Windböe den Sattelzug eines 59 Jahre alten Mannes aus Mittelfranken erfasst. Sie hat den gesamten hinteren Aufbau aus der Verankerung gerissen und auf die Straße geweht. Der Aufbau hat für mehrere Stunden den Fahrstreifen in Fahrtrichtung München blockiert. Die Fahrbahn war gegen 3 Uhr morgens wieder frei. Ein Abschleppunternehmen hat den Aufbau schließlich geborgen.