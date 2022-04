A9 bei Schleiz: Tödlicher Unfall in der Nacht

Heil und sicher durch den Ferienverkehr zu kommen, am besten ohne Stau – das wünscht sich jeder, der auf den Autobahnen unterwegs ist… auf der A9 hat es bei Schleiz in der Nacht jedoch einen tragischen Unfall gegeben: Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, berichtet die Thüringer Autobahnpolizeiinspektion. Drei weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen.

Passiert ist der Unfall auf der Verzögerungsspur der Anschlussstelle Schleiz. Ein Kleintransporter kam vom Fahrstreifen ab und raste in einen Lkw. Erst früh am Morgen war die A9 bei Schleiz komplett geräumt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.