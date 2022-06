A9 bei Münchberg: Unfälle im Baustellenbereich nur schwer vermeidbar

Wenn in den kommenden Wochen viele Familien in den Sommerurlaub starten, wird es auch auf den Autobahnen in der Euroherz-Region voller werden. Auf der A9 bei Münchberg gibt es aber schon jetzt die ersten Probleme: In der vergangenen Woche hatte es sich dort fast täglich gestaut, weil es im Baustellenbereich zu Unfällen gekommen ist. Das ist laut Horst Thiemt, Chef der Verkehrspolizeiinspektion Hof, aber nichts Ungewöhnliches. Wegen der verengten Fahrbahn komme es in solchen Baustellenbereichen öfter zu Unfällen. Konkrete Maßnahmen, um das zu vermeiden, gibt es nicht, so Thiemt weiter. Die Autobahn GmbH hat im Bereich vor der Baustelle auf der A9 lediglich Stauwarntafeln und Überholverbotsschilder für LKW und Autos mit Anhänger aufgestellt. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für November geplant.