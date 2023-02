A9 bei Münchberg: LKW kracht in Leitplanke

Wenn ihr am Nachmittag auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs seid, müsst ihr mehr Zeit einplanen. Zwischen Gefrees und Münchberg-Süd ist ein LKW in die rechte Leitplanke gekracht. Wie die oberfränkische Polizei auf Nachfrage mitteilt, laufen aktuell die Bergungsarbeiten. Demnach sei der Standstreifen schon wieder bereinigt. Die Berungsarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen werden wohl noch etwas dauern. Hier soll wohl ein Kran zum Einsatz kommen, heißt es vom Polizeipräsidium Oberfranken. Die Bergung wird demnach voraussichtlich noch mindestens eine Stunde dauern.