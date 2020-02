A9 bei Münchberg: Auto überschlägt sich

Gestern Nachmittag ist eine Frau auf der A9 bei Münchberg in Richtung Süden mit ihrem PKW aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto ist gegen die recht Schutzplanke gekracht und hat sich mehrmals in der Böschung überschlagen. Letztendlich ist der PKW auf den Rädern auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen. Die Fahrerin konnte das Auto verlassen und ist mit leichte Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Bei dem Unfall ist an PKW und Schutzplanke insgesamt ein Schaden von 7.500 Euro entstanden.