Ingolstadt (dpa/lby) – Auf der A9 bei Ingolstadt Süd hat sich am Samstagabend bei der Absicherung eines Pannenfahrzeuges ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei seien mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden, wie die Polizei Oberbayern Nord mitteilte. An dem Unfall waren demnach vier Fahrzeuge beteiligt. Die Fahrbahn in Richtung Nürnberg war zeitweise gesperrt. Genauere Angaben zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.

