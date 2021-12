A9 bei Helmbrechts: Drei Menschen bei Unfall schwer verletzt

In der Nacht ist bei Helmbrechts im Landkreis Hof ein Autofahrer auf einen Lkw-Anhänger aufgefahren und dann von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug hat sich anschließend in der Schutzplanke verkeilt. Drei Menschen haben bei dem Unfall schwerste Verletzungen erlitten, so ein Polizeisprecher. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen. Wieso sich der Unfall ereignet hat, ist bisher unklar. Die rechte Spur der A9 in Fahrtrichtung Berlin war noch bis in den Morgen für Bergungsarbeiten gesperrt.