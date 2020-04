A9: Bauarbeiten zwischen Münchberg und dem Dreieck Bayr. Vogtland starten

Auf der A9 gibt es ab heute eine neue Baustelle. Wie die Autobahndirektion Nordbayern meldet, wird zwischen der Anschlussstelle Münchberg-Nord und dem Dreieck Bayerisches Vogtland in Richtung Berlin auf einer Länge von sechs Kilometern die Asphaltschicht erneuert. Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, wird von Montag bis Samstag solange gearbeitet wie es hell genug ist. Am 16. Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Währenddessen ist auch die Anschlussstelle Hof-West in Richtung Berlin für eine Woche gesperrt – wann genau das sein wird, ist vom Bauverlauf abhängig und soll rechtzeitig vorher bekannt gegeben werden.