A9: Anschlussstelle Hof-West Richtung Berlin gesperrt

Da so langsam schrittweise Lockerungen in der Corona-Krise anstehen, ist es auch möglich, dass auf den Straße der Region wieder mehr los ist. Autofahrer müssen sich ab heute (MO) auf eine Veränderung auf der A9 einstellen. Die Anschlusstelle Hof-West in Richtung Berlin ist ab heute um 9 Uhr gesperrt – die Sperrung dauert bis voraussichtlich nächsten Montag, den 11.Mai. Zwischen der Anschlussstelle Münchberg-Nord und dem Autobahndreieck bayerisches Vogtland läuft bereits die Erneuerung der Gussasphaltdeckschicht. In diesem Zuge muss deshalb jetzt die Anschlusstelle Hof-West gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer sollen auf benachbarte Anschlussstellen ausweichen und die Umleitungen beachten.