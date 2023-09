A9 am Bindlacher Berg: Aus- und Einfahrt Richtung Nürnberg ist gesperrt

Kaum neigen sich die einen Baustellen in der Region dem Ende entgegen, stehen schon die nächsten an. Die nächste große Straßensperrung in der Region betrifft die A9 Richtung Nürnberg. Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Bad Berneck/Himmelkron und Bayreuth Nord wird derzeit auf 6,5 Kilometern erneuert. Heute ist der nächste Bauabschnitt gestartet. Dafür wurde die Anschlussstelle Bindlacher Berg in Richtung Nürnberg gesperrt – und das bis Ende November (25.11.). Die Fahrtrichtung Berlin ist nicht betroffen.