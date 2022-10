A8 nach schwerem Lkw-Unfall gesperrt

Ein Lastwagen ist aus bisher unbekannter Ursache auf der Autobahn 8 von der Spur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Laut dem Polizeisprecher sei der Lastwagen auf Höhe Dornstadt in Richtung München von der Fahrbahn abgekommen, habe danach die Betonleitplanke durchbrochen und sei auf der Gegenfahrbahn umgekippt. Ob bei dem Unfall am Freitagmorgen Menschen verletzt wurden, ist bisher noch unklar. Die Autobahn 8 ist auf Höhe Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) in beiden Richtungen gesperrt.