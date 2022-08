A8: Lkw mit überhöhtem Tempo und defekten Bremsen gestoppt

Ein zu schnell fahrender Sattelzug mit defekten Bremsen ist am Freitag auf der A8 München – Stuttgart aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei in Fürstenfeldbruck mitteilte, war der Lkw mit 20 Tonnen Wassermelonen auf dem Weg von Zypern nach Holland. Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe stellten fest, dass er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 18 km/h überschritt. Die technischen Überprüfung ergab dann, dass vier Bremsscheiben an der Sattelzugmaschine und am Sattelanhänger gebrochen und vier der sechs Bremsen des Sattelanhängers beschädigt waren. Außerdem war der Druckluftkessel für die Bremsen des Sattelanhängers undicht. Der 50-jährige selbstfahrende Unternehmer aus Griechenland hatte außerdem seine vorgeschriebene Ruhezeit verkürzt. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Die Wassermelonen im Wert von 20.000 Euro wurden von einer anderen Spedition übernommen.