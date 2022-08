A72: Vollsperrung der Anschlussstelle Reichenbach verlängert

Überall in der Euroherz-Region machen aktuell Straßensperrungen den Autofahrern das Leben schwer. Bereits seit zwei Wochen ist zum Beispiel auf der A72 die Anschlussstelle Reichenbach in Richtung Chemnitz voll gesperrt. Eigentlich hätte die Sperrung heute (23.08.) wieder aufgehoben werden sollen. Wegen umfangreicher und nicht voraussehbarer zusätzlicher Arbeiten, muss die Sperrung aber noch bis voraussichtlich Donnerstag verlängert werden. Das teilt die Autobahn GmbH nun mit. Die Ein- und Ausfahrt in Richtung Hof ist aber weiterhin möglich.