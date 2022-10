A72: Verkehrszählung zwischen Dreieck Bayerisches Vogtland und Zwickau-West

Wie viel Verkehr ist auf der A72 in unserer Region unterwegs? Das will die Autobahn GmbH herausfinden. Dazu findet heute (Mittwoch) eine ganztägige Verkehrszählung statt. Zwischen dem Dreieck Bayerisches Vogtland und der Anschlussstelle Zwickau-West wird an 10 Knotenpunkten der Verkehr gezählt. Die Verkehrszählung hilft später auch bei Berechnungen zu Lärmschutzanlagen und anderen verkehrsplanerischen Fragen. Wie die Autobahn GmbH mitteilt werden bei der Zählung keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Die Auflösung der Kameras ist so gewählt, dass beispielsweise keine Nummernschilder oder Gesichter der Fahrer erkennbar sind. Nach der Messung werden die Kameras am Donnerstag wieder abgebaut.

Foto: Symbolbild