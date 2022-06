A72 Richtung Chemnitz: Sperrung der Anschlussstelle Treuen soll heute enden

Auf den Autobahnen in der Region gibt es fast jeden Tag längere Staus. Grund dafür sind unter anderem Baustellen. Eine davon soll heute enden.

Seit zwei Wochen ist auf der A72 die Anschlussstelle Treuen in Richtung Chemnitz gesperrt. Grund sind umfassende Bauarbeiten zwischen Plauen und Reichenbach.

Eigentlich sollte die Stelle schon am Freitag wieder freigegeben werden. Wetterbedingt haben die Arbeiten aber länger gedauert, teilt die Autobahn GmbH Nordbayern mit. Heute sollen aber die letzten Arbeiten beendet sein. Ab 15 Uhr soll die Anschlussstelle Treuen auf der A72 wieder freigegeben werden.