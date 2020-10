A72/Plauen-Süd: Markierungsarbeiten legen Anschlussstelle lahm

An den meisten Pendlern wird diese Verkehrsbehinderung wohl vorbeigehen, trotzdem ist es gut zu wissen. Auf der A72 laufen heute und morgen Markierungsarbeiten im Bereich Plauen-Süd. Die Anschlussstelle ist deshalb heute in Richtung Hof voll gesperrt, morgen dann in Richtung Chemnitz. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird es auch am Donnerstag noch zu Behinderungen kommen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Aber: die Arbeiten laufen nur zwischen 9 und 15 Uhr, sodass der Großteil des Berufsverkehrs von den Sperrungen verschont bleiben sollte.