A72-Baustelle bei Treuen dauert länger – Lieferengpässe sorgen für Verzögerung

Beim Umbau der A72-Anschlussstelle Treuen kommt es zu Verzögerungen. Die Fahrbahn wird dort jetzt bis voraussichtlich 18. Oktober erneuert und eine Ampel eingebaut, so das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr in einer Mitteilung. Ursprünglich sollten die Arbeiten am 30. September beendet sein. Als Grund für die Verzögerung nennt die Landesbehörde „Lieferengpässe bei Sonderbauteilen“. Durch die Verzögerungen verschiebt sich auch die im Anschluss geplante Sanierung der Anschlussstelle samt Ampeleinbau in Fahrtrichtung Hof. Laut Straßenbauamt werden die Auf- und Abfahrt zu diesen Fahrspuren voraussichtlich zwischen 19. Oktober und 6. November voll gesperrt. Danach soll noch die Staatsstraße 299 zwischen dem Kreisverkehr Goldene Höhe und der Zufahrt zum Pendlerparkplatz bis 20. November saniert und die Ampel eingebaut werden.