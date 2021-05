Von Zeit zu Zeit müssen die Fahrbahnmarkierungen auf den Straßen erneuert werden. Heute (DI) bekommt die Anschlussstelle Plauen-Süd auf der A72 einen neuen Anstrich. Zwischen 7 und 18 Uhr ist diese in Fahrtrichtung Hof deshalb gesperrt. In dieser Zeit kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Nächsten Mittwoch (19.5.) soll die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Chemnitz markiert werden. Die neuen Markierungen kosten rund 20.000 Euro.