A72/A93: Sperrung am Autobahndreieck Hochfranken

Im Moment sind wir eher weniger auf den Straßen unterwegs – zu Hause bleiben ist weiterhin das Motto. Pendler kommen aber trotzdem häufig am Autobahndreieck Hochfranken vorbei. Am morgen gibt es dort folgendes zu beachten: Vormittags ist die Verbindung von der A9 kommend in Richtung A93 nach Weiden gesperrt. Das Ganze soll rund drei Stunden dauern, heißt es in einer Mitteilung. Auch, wer in diese Richtung möchte und von der A72 aus Plauen kommt, kommt dann nicht mehr auf die Verbindung. Das gilt bis zum 7. Mai. Die Umleitung führt über die Anschlussstelle Hof/Töpen.