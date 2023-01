Ein Lastwagen ist am Montagmorgen auf der Autobahn 7 in Schwaben umgekippt und hat daraufhin gebrannt. Der Fahrer des mit Kupfer beladenen Lastwagens wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrbahn bei Nersingen in Richtung Füssen war zunächst voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Weitere Einzelheiten wie Unfallursache, Unfallhergang und das Alter des Fahrers waren laut Polizei zunächst unklar.