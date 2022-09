A3 in Unterfranken wird nachts gesperrt

Die A3 in Unterfranken ist ab Dienstag drei Nächte lang streckenweise gesperrt. Die etwa 16 Kilometer lange Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Rottendorf und Kitzingen-Schwarzach ist jeweils ab 20 Uhr bis um 6 Uhr am Folgetag geplant, teilte die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG am Freitag mit. Umleitungen werden ausgeschildert. Grund sind Brückenarbeiten.

Die Autobahn wird zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen auf circa 76 Kilomtern Länge von vier auf sechs Streifen ausgebaut. Die nächste Vollsperrung soll voraussichtlich am 17. September zwischen den Anschlussstellen Wiesenheit und Geiselwind stattfinden.