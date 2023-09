Zu Besuch in der Region: Bayerns Gesundheitsminister im Fichtelgebirge unterwegs

Die bayerischen Staatsminister wechseln sich so kurz vor der Landtagswahl mit ihren Besuchen in der Region ab. Heute besucht Gesundheitsminister Klaus Holetschek das Fichtelgebirge. Er wird sich am Nachmittag (16.45 Uhr) das Pilotprojekt „Kurzzeitpflege 4.0“ des Cura Projekts in Arzberg ansehen. Danach geht es für ihn weiter nach Marktleuthen. Bei einer öffentlichen Veranstaltung wird Holetschek in der Stadthalle Marktleuthen über die Herausforderungen im Gesundheitswesen sprechen. Der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel wird die Teilnehmenden um 18 Uhr begrüßen. Anschließend folgt eine Podiumsdiskussion, an der auch der Gesundheitsminister teilnehmen wird.