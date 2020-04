98 Prozent der IG Metall-Mitglieder bei Voith für Streik

Sonthofen (dpa/lby) – Mit überwältigender Mehrheit haben sich die IG Metall-Mitglieder beim Sonthofener Maschinenbauer Voith für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Wie die IG Metall am Samstag mitteilte, stimmten bei der Urabstimmung 98 Prozent dafür. Die Wahlbeteiligung lag bei 100 Prozent. Wegen der Corona-Krise wurde per Briefwahl abgestimmt. Die Gewerkschaft und die Beschäftigten kämpfen für den Erhalt des Standortes mit 500 Arbeitsplätzen sowie einen Sozialtarifvertrag.

In dem Sonthofener Werk produzieren die Mitarbeiter Spezialgetriebe, der schwäbische Technologiekonzern ist in der Allgäuer Kommune der größte Arbeitgeber. Voith hatte vor einem halben Jahr die Schließungspläne bekanntgegeben, das Unternehmen will seine Produktion an größeren Standorten konzentrieren. Der IG Metall-Bundesvorstand wird am Montag in Frankfurt entscheiden, ob tatsächlich die Arbeit unbefristet niedergelegt wird.

Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagte am Samstag: «Sechs Monate Gespräche mit dem Management haben zu nichts geführt. Das Unternehmen hat ein Alternativkonzept der IG Metall abgelehnt, das Einsparungen bringen und den Standort sichern würde.»