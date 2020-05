96.000 Schmuggelzigaretten: Selber Zöllner ziehen Bilanz

Eigentlich dürfen im Moment nur Pendler über die Grenze von und nach Tschechien, um zur Arbeit zu kommen – also diejeinigen, die einen triftigen Grund haben. Man könnte also annehmen, dass auch der Zigarettenschmuggel über die Grenze dadurch abgenommen hat. Die Selber Zöllner haben aber das Gegenteil festgestellt.

Der Großteil der geschmuggelten Zigaretten wurde in Autos eines Paketdienstleisters transportiert, der Post von Tschechien nach Deutschland bringt. In diesem Zug weist das Hauptzollamt Regenburg in einer aktuellen Mitteilung darauf hin, dass Zigaretten nur dann steuerfrei sind, wenn sie persönlich und zum eigenen Gebrauch aus einem EU-Mitgliedstaat nach Deutschland gebracht werden – der Versand aus diesen Staaten ist nicht erlaubt. Die Zöllner haben außerdem einen regen Handel über die Grenze hinweg festgestellt. Pendler haben zum Beispiel Zigaretten für ihre Kollegen in Deutschand mitgebracht. Insgesamt 96.000 Zigaretten und 9000 Heets haben die Zöllner entdeckt.