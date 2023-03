Ein 94-Jähriger hat gestern (Do) Nachmittag in Selb Gas und Bremse verwechselt. Der Mann wollte wegen Bauchschmerzen ins Krankenhaus. In der Einfahrt zur Notaufnahme verwechselte er Gas- und Bremspedal und krachte mit Vollgas durch einen Gartenzaun. Dabei hat er den Bordstein beschädigt, mehrere Zaunfelder kaputt gemacht, ein Gartenhaus gestreift und ist quer durch den Garten gefahren. Der 94-Jährige blieb unverletzt, dafür liegt der Gesamtschaden bei rund 30.000 Euro.

© Polizei Marktredwitz