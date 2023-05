Kommunen im ländlichen Raum haben oft viel Sanierungsbedarf, aber kaum Geld.

Mit Förderungen sollen mehr Maßnahmen möglich sein, um die Gemeinden lebenswert zu machen. Ein wichtiges Werkzeug in Hochfranken aber auch in Kronach und Kulmbach ist dafür die Förderoffensive Nordostbayern. In den nächsten Jahren ist auch die Anpassung an den Klimawandel eine große Herausforderung. Das sagt Lothar Winkler, Leiter des Amts für Ländliche Entwicklung Oberfranken.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hat vier Millionen Euro an Fördergeldern in der Euroherz-Region ausgeschüttet. Im Marktredwitzer Ortsteil Lorenzreuth hat die Stadt zwei leerstehende Gasthöfe gekauft und daraus einen Dorfladen und ein Dorfgemeinschaftshaus gemacht. In Feilitzsch befinden sich in einem vorher leerstehenden Vierseithof nun unter anderem ein Dorfladen, ein Café, und kleine Wohnungen.