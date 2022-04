93-jährige Beifahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist am Sonntagnachmittag eine 93 Jahre alte Beifahrerin tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Auto eines 38-Jährigen nach einer Rechtskurve kurz vor dem Weiler Eisenrain (Landkreis Weilheim-Schongau) aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Wagen einer 62 Jahre alten Frau zusammen. Neben ihr saß ihre 93-jährige Mutter. Die Autos verkeilten sich derart, dass der Unfallverursacher von der Feuerwehr befreit werden musste. An seinem Auto breitete sich im Motorraum Rauch aus, den die Feuerwehr löschte. Der 38-Jährige und die 62-Jährige wurden mit Rettungshubschraubern in eine nahe gelegene Unfallklinik geflogen. Die 93-Jährige starb noch am Unfallort. Ein Gutachter soll nun das Unfallgeschehen klären.