Mit einer bekannten Betrugsmasche haben Unbekannte einen 91-Jährigen aus Eichstätt um 145.000 Euro gebracht. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten, ein Freund des Seniors müsse als Unfallverursacher ins Gefängnis, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Kaution sollte das verhindern. Der 91-Jährige übergab am Mittwochmittag an zwei Abholer die geforderte Summe.