900. Stadtjubiläum in Plauen: Riesiger Schriftzug wird enthüllt

Die Stadt Plauen will ihr 900. Stadtjubiläum in diesem Jahr richtig groß feiern. Zu diesem Zweck sind neben den Jubiläumsveranstaltungen auch unterschiedliche Attraktionen geplant. Ein Beispiel sind die wechselnden Laserprojektionen am Rathaus, die seit Mitte April leuchten. Es gibt aber auch einen riesigen mobilen Schriftzug mit dem Wort „PLAUEN“. Er ist über sieben Meter lang und 1,50 Meter hoch. Im Rahmen des Plauener Frühlings wird der Schriftzug am Nachmittag (15 Uhr) am Altmarkt offiziell enthüllt.