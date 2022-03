900 Jahre Plauen: Graffitis in der Stadt

In der Region ist es das Jahr der Jubiläen. Die Stadt Helmbrechts feiert ihr 600-jähriges Bestehen. Die Stadt Plauen sogar ihr neunhundertstes. Die Stadt plant dafür jetzt eine Street-Art-Aktion. Sie weist mehrere Flächen für Graffitis aus. Ein Graffiti entsteht an der Betonwand der Julius-Mosen-Anlage in der Plauener Innenstadt. Ziel ist ein Bilderband mit Szenen aus der Stadtgeschichte. Dazwischen platziert der Sprayer André Wolf das Logo Plauen900.

An den weiteren Flächen können sich die Sprayer austoben und Geburtstagsgrüße hinterlassen. Fotos können danach an die Stadt gesendet werden, die kürt dann mehrere Gewinner.

Einen besonderen Geburtstagsgruß können Sprayer an den ausgewiesenen Graffitiflächen hinterlassen: nämlich einen gesprayten Geburtstagsgruß zum Stadtjubiläum Plauen900.

Die Aktion wird auf den Sozialen Medien und auf den Internetseiten der Stadt begleitet – dort werden auch die Bilder präsentiert. Wer mitmachen will, schickt sein Bild an:

• socialmedia@plauen.de

• Oder informiert per Hashtag #meinplauen900graffiti auf Insta

• oder per DM über Insta an spitzenstadt.plauen

• geht auch: snappen an nad.dats

Die Sprayer werden außerdem an den von der Stadt offiziell zur Verfügung gestellten Spray-Wänden per Plakat über die Aktion informiert.