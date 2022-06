900 Jahre Plauen: Das erwartet euch beim großen Festwochenende

Tassen, Aufkleber, Silberbarren – Viele Fanartikel weisen in Plauen derzeit auf das Stadtjubiläum hin. Zum 900. Jubiläum hat die Spitzenstadt Plauen viele Veranstaltungen und Aktionen geplant.

„Die Eröffnung des Festwochenendes findet heute um 18 Uhr im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Johanniskirche statt.

Weiterer Höhepunkt ist unter anderem die Festveranstaltung Plauen900 am Sonntag in der Johanniskirche. Auch Ministerpräsident Kretschmer wird erwartet. Ab 19 Uhr treten am Sonntag dann „Die Prinzen“ bei freiem Eintritt am Altmarkt auf.

Übrigens hat die Stadt hierfür auf einer Reihe von Straßen und Plätzen ein Glasflaschenverbot ausgesprochen.“

Zum Festwochenende müsst ihr euch auch auf mehrere Straßensperrungen im Stadtgebiet einstellen. Mehr Infos findet ihr hier.