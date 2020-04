90-Jähriger fährt zu schnell mit Traktor und kippt um

Wildflecken (dpa/lby) – Ein 90 Jahre alter Mann ist in Unterfranken mit seinem Traktor umgekippt. Ersten Erkenntnissen nach war der Senior wohl etwas zu schnell unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er erlitt bei dem Unfall am Freitag leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen hätten beobachtet, dass der 90-Jährige in Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) beim Einbiegen auf einen abschüssigen Feldweg augenscheinlich zu schnell war, woraufhin der Traktor zu schaukeln begann und umkippte. Der Mann habe sich selbst aus dem Gefährt befreit.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen Traktor mit Baujahr 1978, der für maximal 30 Stundenkilometer zugelassen ist.